В Погранслужбе назвали дату передачи украинских кораблей

Передача Киеву кораблей ВМС Украины, задержанных в прошлом ноябре за пересечение российской границы, пройдет не в Азовском море. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Место и время согласовано. Это не Азовское море», — сказал источник.

Ранее появлялась информация, что процедура передачи кораблей состоится в районе мыса Тарханкут. Официально эти сведения не подтверждались.

Комментируя ситуацию, в пограничном управлении ФСБ по Крыму заявили, что украинские корабли вернут в соответствии с договоренностями между Москвой и Киевом. Процесс завершится 18 ноября. Точные время и место передачи кораблей в ФСБ раскрывать не стали.

Как сообщал 5-tv.ru, три корабля ВМС Украины были задержаны 25 ноября 2018 года. Российские пограничники сообщили, что военные суда незаконно пересекли границу РФ в Керченском проливе, опасно маневрировали и отказывались остановиться.

В итоге корабли и их экипаж были задержаны. В России против них возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. Обвиняемые украинские моряки вернулись на родину в сентябре. Корабли оставались в России в качестве вещдоков.