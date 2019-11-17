В Совфеде назвали «жестом доброй воли» возвращение Украине военных кораблей

Возвращение Киеву задержанных год назад за незаконное пересечение российской границы трех кораблей ВМС Украины является «жестом доброй воли». Такое заявление сделал сенатор РФ от крымского региона Сергей Цеков.

«Это жест доброй воли. Этим жестом мы демонстрируем, что готовы к нормализации отношений с Украиной, к диалогу с Украиной», — цитируют сенатора РИА Новости.

Парламентарий охарактеризовал происходящее как «положительную тенденцию». Он подчеркнул, что налаживание отношений между Москвой и Киевом можно только приветствовать.

В полдень 5-tv.ru публиковал видео того, как украинские корабли начали буксировать с причала в порту Керчи.

Три корабля ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками 25 ноября прошлого года в Керченском проливе. Как тогда сообщали в ФСБ, украинские военные суда незаконно пересекли госграницу РФ, не реагировали на требования остановиться и продолжали опасно маневрировать. В итоге они и их экипаж были задержаны.