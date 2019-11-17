В ФСБ прокомментировали передачу Киеву трех задержанных украинских кораблей

Передача Киеву трех кораблей ВМС Украины, задержанных в ноябре прошлого года за незаконное пересечение российской границы, проходит в соответствии с договоренностями с Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Крыму.

«В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три украинских судна <…> буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне», — цитирует сообщение Интерфакс.

В ФСБ добавили, что возврат кораблей произойдет 18 ноября. Раскрывать какие-либо подробности процедуры, включая точные время и место, в пресс-службе ФСБ не стали.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео прохода одного из задержанных украинских кораблей под Крымским мостом. Его буксировало российское судно. До этого три украинских корабля находились в порту в Керчи. Их буксировка началась в полдень 17 ноября.