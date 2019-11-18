Названы предварительные точки передачи Украине трех кораблей из Керчи

У побережья Крыма в эти минуты идет буксировка украинских кораблей. Сегодня их передадут Киеву в нейтральных водах.

Точное место пока не сообщается. Но, как сообщает со ссылкой на свои источники ТАСС, это может произойти в районе мыса Такиль, что на юго-востоке полуострова. По другим данным — на западе у мыса Тарханкут. Официальной информации пока не поступало.

Суда сопровождают наши пограничники. Возврат буксира «Яны Капу» и малых артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» проходит в рамках достигнутых договоренностей между Москвой и Киевом.

Накануне в Крыму заявили, что несмотря на передачу Украине вещественных доказательств в виде военных кораблей, расследование Керченской провокации будет продолжено.

Год назад отряд судов под флагом Незалежной без какого-либо предупреждения вошел в наши территориальные воды и через запретный для мореходства квадрат двинулся в Керченский пролив. В итоге, всех украинских моряков задержали, а катера доставили в порт.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео прохода одного из кораблей под Крымским мостом.