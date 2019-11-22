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Песков назвал шокирующими опубликованные «Новой газетой» кадры убийства в Сирии

, 18:00 | Сергей Зеленский 91

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле нет информации о людях, присутствующих в видеоролике.

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Тема:
Война в Сирии 4467

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные «Новой газетой» кадры жестокого убийства мужчины в Сирии.

«Действительно, они („Новая газета“ — прим.ред.) опубликовали шокирующие фотографии <…>, (с ними) удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация», — сказал он.

«Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делают (журналисты издания), всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим людям», — подчеркнул Песков.

На вопрос, могут ли российские правоохранительные органы провести расследование по данной информации, официальный представитель Кремля ответил, что «если они посчитают необходимым, то они это сделают».

Ранее «Новая газета» сообщила о том, что ее сотрудники якобы установили личность одного из предполагаемых участников видеоролика с казнью человека в Сирии. Первые кадры расправы появились в 2017 году, продолжение записи — в ноябре 2019-го.

Ранее 5-tv.ru передавал, что ПВО Сирии отразила несколько летящих на юг Дамаска боеголовок.

Тема:
Война в Сирии 4467
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