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Ресторанную компанию Бузовой оштрафовали на 100 тысяч рублей

, 19:04 | Валентин Черников 77

Организация выплатила штраф за то, что не продлила лицензию на спиртное.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 695

Ресторанную компанию певицы Ольги Бузовой наказали за продажу спиртного без лицензии. Об этом РИА Новости сообщили в московском департаменте торговли и услуг.

Арбитражный суд оштрафовал «Бузова Рест Компани» на 100 тысяч рублей. Организация просрочила подачу заявления на переоформление разрешения. Фирма занимается развитием в столице сети ресторанов BUZfood.

Как уточнили в департаменте, сотрудники одного из ресторанов не соблюли формальности при изменении юридического адреса. По закону, в этом случае нужно подать заявку на переоформление лицензии. Представители заведения этого не сделали. Позднее компания подала документы и переоформила разрешение на продажу алкоголя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольгу Бузову обвинили в краже статуэтки музыкальной премии «Нового радио». Стоимость приза, якобы оказавшегося у певицы, оценивается в 100 тысяч рублей.

Тема:
Ольга Бузова 695
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