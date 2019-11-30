Боец ММА Рамазан Эмеев объяснил, почему Кокляев проиграл Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев поделился впечатлениями от прошедшего накануне поединка Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. 38-летний профессиональный боец ММА нокаутировал известного паурлифтера уже в первом раунде.

По словам Рамазана Эмеева, 40-летний тяжелоатлет начал пропускать удары соперника из-за излишне «открытого» начала боя.

«Конечно, никто не думал, что такой короткий бой будет, все думали, что будет большая заруба. Чуть-чуть Кокляев открыто начал и из-за этого пропустил. Александр воспользовался этим моментом и закончил бой быстро», — отметил боец.

Александр Емельяненко получил за победу в поединке один миллион рублей и чемпионский пояс, который ему вручил иркутский школьник-герой. Мальчика специально пригласили на масштабное спортивное мероприятие, чтобы выразить признательность его поступком. Подросток помог девятилетней девочке спастись от педофила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко подарит чемпионский пояс своей 12-летней дочери.