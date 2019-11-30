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  4. Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за главный бой года

Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за главный бой года

, 11:49 | Ниса Мурзанаева Видео 165

Боец смешанных единоборств нокаутировал пауэрлифтера в первом раунде встречи.

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Фото, видео: Ren.tv

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 25

Стали известны гонорары Александра Емельяненко и Михаила Кокляева за участие в главном поединке года. Боец смешанных единоборств за победу в бое получил один миллион рублей. Его противник паурлифтер заработал вдвое меньше — 500 тысяч рублей.

Грандиозное противостояние профессионального бойца ММА и тяжеловеса проходило по правилам бокса на «ВТБ Арене» в столице. Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде встречи. За чересчур быстрый финал поединка он потом извинялся перед фанатами.

Чемпионский пояс Александру Емельяненко вручал иркутский школьник-герой Слава Дорошенко. Подростка пригласили на бой в качестве специального гостя после того, как узнали о его подвиге. Мальчик спас девятилетнюю девочку от педофила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко подарит чемпионский пояс своей дочери.

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 25
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Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

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