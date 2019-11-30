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«Побольше бы нам таких героев»: Билли Новак о подвиге Дорошенко и Сизых

, 13:57 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 79

Лидер группы «Billy’s Band» поблагодарил жителей Иркутска за спасение девочки от насильника.

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Фото, видео: ren.tv, 5-tv.ru

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 31

Петербургский музыкант Билли Новак обратился к Вячеславу Дорошенко и Глебу Сизых, которые спасли девочку от рук насильника, со словами благодарности. Лидер группы «Billy’s Band» напомнил о том, как важно быть неравнодушным к чужой беде.

«Проявление неравнодушия в нашем мире — это очень и очень правильно. Мы все в ответе друг за друга, за детей. Слава, Глеб, я целиком на вашей стороне. Спасибо вам. Побольше бы нам таких героев», — сказал Билли Новак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что благодаря действиям Вячеслава и Глеба, удалось избежать трагедии. Насильник-рецидивист затащил школьницу в машину, это увидел Вячеслав Дорошенко и обратился за помощью к Глебу Сизых, который находился неподалеку. Молодые люди бросились в погоню за автомобилем злоумышленника. Увидев это, преступник, высадил ребенка.

Примечательно, что школьник рискует жизнью ради других уже не в первый раз. До этого он вытащил из воды тонущего человека. В ночь на 30 ноября подросток присутствовал на бое года между Емельяненко и Кокляевым Его пригласили сами спортсмены, по окончании боя мальчик вручил чемпионский пояс победителю.

Тема:
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