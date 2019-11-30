  1. Пятый канал
  4. «Доказал, что единоборства рулят»: Тарасов о победе Емельяненко над Кокляевым

«Доказал, что единоборства рулят»: Тарасов о победе Емельяненко над Кокляевым

, 15:23 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 130

Боец ММА прокомментировал поединок, который состоялся 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ren.tv, 5-tv.ru

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 34

Боец ММА, чемпион по самбо и рукопашному бою Артем Тарасов прокомментировал исход поединка между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, который состоялся на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября. По словам спортсмена, победа легенды смешанных единоборств была ожидаемой. Он легко одолел своего соперника и «показал класс», считает Тарасов.

«Естественно, Александр Емельяненко выиграл, сделал это очень легко, позволил поработать. Где-то на самом деле был очень не собран, но в итоге показал класс и доказал, что единоборства рулят», — поделился мнением боец ММА.

По его мнению, отдельного внимания заслуживает тот факт, что чемпионский пояс Емельяненко вручил иркутский школьник герой — Слава Дорошенко, который был приглашен в качестве специального гостя на турнир. 16-летний мальчик удостоился такой чести после того, как стало известно о его бесстрашном поступке. Вместе с Глебом Сизых он спас девятилетнюю девочку, которую в свой автомобиль затолкал ранее судимый насильник.

«Это достаточно круто», — резюмировал Тарасов, говоря о вручении иркутским школьником награды победителю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко подарит чемпионский пояс своей дочери.

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 34
30 нояб
«Такие поступки нужно поощрять»: Бледанс о подвиге иркутского школьника
30 нояб
«Нокаут — это самое легкое»: боксер Денис Лебедев о проигрыше Кокляева
30 нояб
Боец ММА Рамазан Эмеев объяснил, почему Кокляев проиграл Емельяненко
30 нояб
Валуев горячо поблагодарил иркутского школьника за спасение девочки от насильника
30 нояб
«Побольше бы нам таких героев»: Билли Новак о подвиге Дорошенко и Сизых
30 нояб
Природная скромность: Запашный об иркутском мальчике-герое, спасшем девочку от педофила
30 нояб
«Настоящий герой»: Федор Рыжов высоко оценил подвиг иркутского школьника
30 нояб
«Нужно отмечать такие примеры»: Шлеменко похвалил иркутского школьника-героя
30 нояб
Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за главный бой года
30 нояб
«Миш, пролетел над гнездом кукушки?»: Слова Емельяненко к Кокляеву позабавили зрителей

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Астролог рассказал, когда нужно завершить важные дела 2019 года

Последние новости

16:29
Женщина, сменившая пол после изнасилования, хочет вернуться в свое тело
16:19
«Навстречу счастью»: Макеева пробежалась по побережью в золотом бикини
15:56
Ответочка Галкину: Киркоров показал свой вагон для турне со спальней и душем
15:43
«Такие поступки нужно поощрять»: Бледанс о подвиге иркутского школьника
15:23
«Доказал, что единоборства рулят»: Тарасов о победе Емельяненко над Кокляевым
15:07
Экстремистские плакаты развесили в вагоне электрички в Ленобласти

Сейчас читают

Названа главная опасность от просмотра порнофильмов — видео
Гороскоп на 30 ноября: растущая Луна сулит перемены в личной жизни
Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]