«Доказал, что единоборства рулят»: Тарасов о победе Емельяненко над Кокляевым

Боец ММА, чемпион по самбо и рукопашному бою Артем Тарасов прокомментировал исход поединка между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, который состоялся на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября. По словам спортсмена, победа легенды смешанных единоборств была ожидаемой. Он легко одолел своего соперника и «показал класс», считает Тарасов.

«Естественно, Александр Емельяненко выиграл, сделал это очень легко, позволил поработать. Где-то на самом деле был очень не собран, но в итоге показал класс и доказал, что единоборства рулят», — поделился мнением боец ММА.

По его мнению, отдельного внимания заслуживает тот факт, что чемпионский пояс Емельяненко вручил иркутский школьник герой — Слава Дорошенко, который был приглашен в качестве специального гостя на турнир. 16-летний мальчик удостоился такой чести после того, как стало известно о его бесстрашном поступке. Вместе с Глебом Сизых он спас девятилетнюю девочку, которую в свой автомобиль затолкал ранее судимый насильник.

«Это достаточно круто», — резюмировал Тарасов, говоря о вручении иркутским школьником награды победителю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко подарит чемпионский пояс своей дочери.