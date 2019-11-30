«Такие поступки нужно поощрять»: Бледанс о подвиге иркутского школьника

Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс выразила восхищение героическим поступком 16-летнего Вячеслава Дорошенко. Вместе с Глебом Сизых иркутский школьник спас девятилетнюю девочку от насильника, который затащил малышку в машину.

По словам звезды, такие самоотверженные подвиги, безусловно, заслуживают поощрения. На своем примере мальчик доказал, что еще не все забыли, что такое героизм.

«Такие поступки, во-первых, нужно очень сильно поощрять. Нужно, чтобы руководство города собрало деньги, подарило ребенку какой-то гаджет, телефон какой-то, что-то такое, чтобы у него была память. Не знаю, как насчет награды, наверно, надо награду давать. Надо поощрять людей за такие поступки», — поделилась Бледанс.

В знак благодарности иркутскому герою организаторы поединка Александра Емельяненко и Михаила Кокляева пригласили его на бой, который состоялся на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября. Будучи одним из специальных гостей турнира, мальчик был удостоен чести вручить победителю чемпионский пояс.

Бесстрашный поступок подростка оценили многие российские знаменитости и даже мировые звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко подарит чемпионский пояс своей дочери.