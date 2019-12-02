На Украине заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором заявил о готовности «принять пару областей» Российской Федерации.

По словам украинского политика, это необходимо для восстановления исторической справедливости и европейского уклада жизни.

«Готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — написал Дмитрий Кулеба.

Twitter @DmytroKuleba

В своем посте вице-премьер Незалежной также разместил обзорную карту украинских земель. Она, по некоторым данным, отображает места расселения украинского народа и была издана в Австро-Венгрии во времена Первой мировой войны.

К слову, пост Кулебы связан с критикой в Госдуме РФ украинской делегации, сорвавшей выступление депутата российского парламента Руслана Бальбека, который представляет крымских татар. В ней подчеркивается, что подобные действия Украины свидетельствуют о нетерпимости к нацменьшинствам и может привести к выходу ряда регионов из состава страны, - сообщает РИА Новости.

С критикой в адрес Киева по вопросу украинского закона об образовании, ущемляющий права малых народов, выступают и ряд европейских стран, включая Венгрию и Румынию, представители которых населяют западную Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений.