Власти Германии задумаются об ответе США и Украине на меры против «Северного потока — 2». Об этом сообщил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Американцев не касается то, как мы формируем нашу энергетическую политику. В этой связи эти санкции, которыми угрожают, абсолютно недопустимы», — цитирует его РИА Новости.

Парламентарий отметил, что немецкое правительство должно защищать возможность эксплуатации газопровода. Например, повысив пошлины на американский сжиженный природный газ (СПГ), импортируемый в Германию.

Политик также раскритиковал позицию Украины по «Северному потоку — 2». По его мнению, поддержка санкций против проекта, оказываемая Киевом, неприемлема.

«Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от Евросоюза, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь», — сказал Эрнст.

Как сообщал 5-tv.ru, США хотят прописать санкции против «Северного потока — 2» в военном бюджете. Ограничения предлагается ввести против европейских компаний, участвующих в проекте. Газопровод должен заработать в середине 2020 года.