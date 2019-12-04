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В ФРГ пообещали ответить США и Украине на меры против «Северного потока — 2»

, 8:53 | Игорь Рязов Видео 28

Правительство Германии может ввести пошлины на американский СПГ, а также повлиять на снижение помощи Украине от Евросоюза.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук

Тема:
Северный поток — 2 171

Власти Германии задумаются об ответе США и Украине на меры против «Северного потока — 2». Об этом сообщил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Американцев не касается то, как мы формируем нашу энергетическую политику. В этой связи эти санкции, которыми угрожают, абсолютно недопустимы», — цитирует его РИА Новости.

Парламентарий отметил, что немецкое правительство должно защищать возможность эксплуатации газопровода. Например, повысив пошлины на американский сжиженный природный газ (СПГ), импортируемый в Германию.

Политик также раскритиковал позицию Украины по «Северному потоку — 2». По его мнению, поддержка санкций против проекта, оказываемая Киевом, неприемлема.

«Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от Евросоюза, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь», — сказал Эрнст.

Как сообщал 5-tv.ru, США хотят прописать санкции против «Северного потока — 2» в военном бюджете. Ограничения предлагается ввести против европейских компаний, участвующих в проекте. Газопровод должен заработать в середине 2020 года.

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