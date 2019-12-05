Глава МОК объявил, что подчинится решению WАDА по России

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что подчинится решению Всемирного антидопингового агентства (WАDА) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию возглавляемой им организации.

«Мы обязаны следовать. Мы подписали стандарт. Это обязательно для МОК», — заявил Бах, отвечая на вопрос, будет ли решение WADA носить рекомендательный характер, или МОК обязан подчиниться.

В конце ноября Комитет по соответствию (CRC) WADA рекомендовал отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, и допускать на них только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе. В свою очередь министр спорта РФ Павел Колобков озвучил противоречия в заключениях Всемирного антидопингового агентства. Заседание WАDА пройдет в Лозанне 9 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с российским спортом после этой встречи.