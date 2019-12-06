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Медицинский отряд российского спецназа работает в Сирии

, 8:46 Эфирная новость 36

В городе Кобани удалось вновь открыть разрушенный боевиками госпиталь.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Новиков, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4480

Операцию по спасению сирийского населения начал медицинский отряд российского спецназа. Врачи особого назначения помогли открыть разрушенный боевиками госпиталь в городе Кобани и провели первый прием больных. Для многих из них помощь пришла вовремя — некоторых пациентов уже готовят к экстренным операциям. За работой спецназа в белых халатах наблюдал корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что десять человек погибли при обстреле спортивного клуба в Сирии.

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