Медицинский отряд российского спецназа работает в Сирии

Операцию по спасению сирийского населения начал медицинский отряд российского спецназа. Врачи особого назначения помогли открыть разрушенный боевиками госпиталь в городе Кобани и провели первый прием больных. Для многих из них помощь пришла вовремя — некоторых пациентов уже готовят к экстренным операциям. За работой спецназа в белых халатах наблюдал корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что десять человек погибли при обстреле спортивного клуба в Сирии.