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«Шаманизм»: Вильфанд посмеялся над прогнозом об аномальных морозах на Новый год

, 14:56 | Ниса Мурзанаева Видео 89

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд раскритиковал коллег, пообещавших жителям России жуткие холода.

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4117

В Гидрометцентре критически отнеслись к прогнозам коллег, пообещавших жителям России жуткие холода во время новогодних каникул. По словам исполняющего обязанности руководителя ведомства Романа Вильфанда, подобные предсказания напоминают ему шаманизм.

«Существуют метеорологи, у которых какой-то особый статус. Вот есть религия — шаманизм. Она говорит о том, что после выхода из транса человек может интерпретировать знания и сообщать их. Я перед такими метеорологами снимаю шляпу. Смотрю на них с восхищением», — иронично отметил глава Гидрометцентра.

Роман Вильфанд утверждает, что современные метеорологи могут делать прогнозы только на пять-шесть предстоящих дней. Через несколько лет этот показатель может возрасти до семи дней. Однако сейчас возможности предсказывать погоду для конца декабря в начале месяца — не существует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что главный синоптик страны пообещал москвичам потепление в конце недели.

Тема:
Погода 4117
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