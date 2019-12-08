Милонов признал гениальность Бузовой и рассказал о ее опасности

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал главную опасностью Ольги Бузовой для молодежи. Свое мнение он высказал в шоу Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ.

На вопрос, в чем заключается негативное влияние Бузовой на молодежь, Милонов ответил: «Она поет».

Лера Кудрявцева возразила, что Ольга Бузова сделала «головокружительную» карьеру. Теперь она зарабатывает деньги и содержит семью.

«Гениально зарабатывает деньги, потому что я не знаю, на чем», — парировал депутат.

Милонов добавил, что Прохор Шаляпин «в стразах» поет лучше Бузовой, но зарабатывает меньше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виталий Милонов сравнил популярность Ольги Бузовой с запущенным сифилисом.