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  4. Милонов признал гениальность Бузовой и рассказал о ее опасности

Милонов признал гениальность Бузовой и рассказал о ее опасности

, 7:16 | Игорь Рязов Видео 51

Депутат Госдумы сравнил певицу с Прохором Шаляпиным. В пользу последнего.

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Тема:
Ольга Бузова 708

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал главную опасностью Ольги Бузовой для молодежи. Свое мнение он высказал в шоу Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ.

На вопрос, в чем заключается негативное влияние Бузовой на молодежь, Милонов ответил: «Она поет».

Лера Кудрявцева возразила, что Ольга Бузова сделала «головокружительную» карьеру. Теперь она зарабатывает деньги и содержит семью.

«Гениально зарабатывает деньги, потому что я не знаю, на чем», — парировал депутат.

Милонов добавил, что Прохор Шаляпин «в стразах» поет лучше Бузовой, но зарабатывает меньше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виталий Милонов сравнил популярность Ольги Бузовой с запущенным сифилисом.

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