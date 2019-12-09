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Вице-президент WADA требовала применить к России более жесткие санкции

, 16:38 | Василий Заика Фото 77

По словам Линды Хеллеланд, РФ стоило бы извиниться за боль, которую она причинила болельщикам и спортсменам.

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Фото, видео: Twitter @Lindacath

Тема:
Допинговый скандал 284

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд на своей странице в Twitter опубликовала пост, в котором, говоря об итогах заседания организации, заявила, что требовала применить в отношении российского спорта более жесткие санкции.

«Это мое выступление сегодня на заседании WADA в Лозанне. Я хотела санкций, которые нельзя смягчить. Боюсь, этого недостаточно. Мы обязаны перед чистыми спортсменами, чтобы санкции были максимально жесткими», — написала Линда Хеллеланд.

Twitter @Lindacath

В ходе общения с журналистами вице-президент WADA отметила, что весьма расстроена отсутствием решения о полной дисквалификации российских спортсменов. По словам Линды Хеллеланд, это самый крупный скандал в истории мирового спорта.

«Считаю, что это самый большой скандал, который был в мировом спорте. Я бы предложила России извиниться за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Еще раз — я недовольна решением, которое было принято, но это пока все, что мы можем», — цитирует Линду Хеллеланд ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение WADA не коснется проведения матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов в Петербурге.

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