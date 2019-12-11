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  4. Въезд российского журналиста на Украину в Кремле назвали «хорошей новостью»

Въезд российского журналиста на Украину в Кремле назвали «хорошей новостью»

, 14:19 | Светлана Александрова 52

По словам Дмитрия Пескова, сдержанное Зеленским слово вносит вклад в налаживание атмосферы доверия.

Фото: РИА Новости / Павел Паламарчук

Тема:
Украинский кризис 303

В Кремле отреагировали на историю с корреспондентом МИЦ «Известия», которого пропустили через украинский кордон. «Хорошей новостью» назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приезд российского журналиста в Киев.

«Это хорошая новость. И хороший знак того, что сдержанное слово вносит вклад в налаживание атмосферы доверия», — сказал Песков.

Под «сдержанным словом» пресс-секретарь вероятно подразумевал приглашение Владимира Зеленского журналистов из России на Украину, озвученное им на саммите «нормандской четверки» в Париже. На пресс-конференции по итогам переговоров лидер Незалежной отметил, что недоволен тем, как российские журналисты освещают события в его стране и пообещал показать им лично, что происходит на Украине.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео беседы съемочной группы МИЦ «Известия» с украинской погранслужбой, которая интересовалась целью визита российских журналистов. После напоминания, что Зеленский публично пригласил российских журналистов на Украину, представителей СМИ пропустили на территорию Незалежной.

Тема:
Украинский кризис 303
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