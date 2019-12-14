Киевские раскольники «пожирают» друг друга: Епифаний запретил деятельность Филарета

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) добился прекращения деятельности церковных структур, возглавляемых его «лютым врагом» — другим раскольником Филаретом (Денисенко). Об этом сообщил в Facebook представитель ПЦУ Евстратий Зоря.

«На заседании Архиерейского Собора Митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций «Киевский Патриархат Украинской православной церкви» и «Украинская автокефальная православная церковь», — написал он.

В качестве утешения Филарету предложено в рамках УПЦ создать некую организацию, которая будет именоваться миссией, пишет «Экономика сегодня».

Неблагодарный ставленник

Парадокс заключается в том, что именно с подачи 90-летнего Филарета 40-летний Епифаний год назад и взошел «на престол» УПЦ. В то время бывший патриарх Киевский вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко были озабочены получением томоса об автокефалии от Константинопольского патриархата, чтобы порвать все связи с Московским патриархатом Русской православной церкви.

Однако Филарет довольно быстро понял, что просчитался — его ставленник Епифаний начал отстранять его от всех теневых рычагов управления церковной структурой Украины, где, по разным данным, православных верующих насчитывается 60 миллионов.

Обидевшись на такую «благодарность» Епифания, Филарет заявил, что возглавляемая УАПЦ и вовсе отделяется от ПЦУ, а томос об автокефалии, которого он сам же и добился, не настоящий. За такое «вольнодумство» синод УПЦ понизил Филарета с уровня управления Киевской епархией до епископата.

Тщетные попытки

Затем произошел еще более интересный факт — министерство культуры Украины сообщило, что возглавляемая Филаретом УАПЦ была ликвидирована. Но в соответствии с Конституцией Незалежной, страна является светским государством, и не вполне понятно, почему правительство решает вопросы легитимности каких бы то ни было религиозных структур.

Тем не менее до сегодняшнего объявления представителя ПЦУ, Филарету в течение нескольких месяцев удавалось шесть раз выигрывать в судах вопрос существования УАПЦ.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года в Киеве из непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В начале января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новосозданной структуры митрополиту Епифанию.

РПЦ не признает эту раскольническую структуру, а президент РФ Владимир Путин назвал ее «чисто политическим проектом», призванным разделить народы России и Украины.

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