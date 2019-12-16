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«Он стрелял по девочкам солью»: сосед многодетной семьи из Ленобласти, где нашли арсенал оружия

, 23:50 | Светлана Шевченко Эксклюзивное интервью 25

Жители деревни Химози в Гатчинском районе Ленинградской области неоднозначно отзываются о семье, в которую вечерером нагрянули сотрудники ФСБ.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Молодой человек, который был знаком с детьми из семьи, где вечером сотрудники ФСБ обнаружили при обыске арсенал с оружием, в интервью 5-tv.ru рассказал, что они были очень замкнутые и зажатые.

«Все дети, которые там жили они немножко загнобленные были. Можно так сказать. Был мальчик… Он там иногда с нами гулял. Он говорил, что отец пока в отпуске, я могу гулять. Когда отец вернется, я уже не смогу гулять. То есть прям запрещали все это. Запрещали рассказывать о семье, об отце, о работе отца», — заявил юноша.

По его словам, более-менее с ними общался только один мальчик. Остальные дети ходили зажатые и ни с кем не общались. По слухам, один из них был болезненным — у него диагностировали проблемы с сердцем.

Юноша также рассказал, что ежегодно на дачу в Химози приезжают две девочки отдыхать. Однажды, они подошли близко к дому этой семьи и некий мужчина открыл стрельбы по ним из оружия, которое было заряжено солью. Возможно, это был глава семьи. Но точно он утверждать не может.

В деревне ходила легенда, что отец в этой семье был священником, но подтверждения этому тоже нет. В свою очередь, как сообщает RT, со ссылкой на одного из соседей, семья была очень религиозной, а дети обучались в местном интернате.

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