«Автоматы „Кедр“, Калашникова и Макаров»: эксперт оценил найденный под Гатчиной арсенал

Эксперт по оружию оценил распространенные в СМИ фотографии изъятого из многодетной семьи оружия в трехэтажном коттедже в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти.

«С большой степенью уверенности можно утверждать, что на фотографии представлен боевой арсенал. Об этом говорят и модели оружия и также забитые магазины боевыми патронами. Там представлены и маленькие автоматики Кедр, там представлен пистолет Макарова. И последние версии автомата Калашникова. С большей точностью по данным фотографиям определить невозможно», — оценил появившиеся в СМИ фотографии найденного арсенала эксперт по оружию Вячеслав Ванеев.

Ванеев подчеркнул, что действия ФСБ он считает абсолютно адекватными. Он не исключает, что возможно, данный арсенал может говорить «о противозаконных действиях его владельцев, а возможно и о преступных умыслах по применению данного арсенала».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, вечером в дом нагрянули сотрудники Росгвардии, полиции, ОМОНа и МЧС. Предварительно, в доме проживали восемь детей, которых, по предварительным сведениям, из здания вывели. Территория, где располагается дом, окружена сотрудниками полиции. К нему никого не подпускают.