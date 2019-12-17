Изъятые из многодетной семьи в Ленобласти дети находятся в областной больнице

Все восемь детей, которые ранее были изъяты из многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти, госпитализированы в областную больницу. Об этом 5-tv.ru рассказала детский омбудсмен региона Тамара Литвинова.

«Дети находятся под наблюдением медиков. О состоянии здоровья детей пока сказать не могу. Но то, что дети находятся в больнице — это уже хорошо. И то, что дети находятся под присмотром врачей — это тоже очень хорошо. Вопрос остается у нас на контроле. Будем следить за состоянием здоровья. Если будет необходима какая-то помощь, конечно, она будет оказана», — пояснила она

Литвинова добавила, что также с детьми обязательно проведут работу психологи. О том, где в дальнейшем они будут проживать, пока рано, так как необходимо провести полное комплексное обследование и оценить их состояние здоровья.

История семьи Бовт шокировала не только жителей деревни, но и всю страну. Во время обыска правоохранителями был изъят огромный арсенал боевого оружия. Андрей и Светлана, так называемые родители, оказались вовсе двоюродным братом и сестрой. А позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о педофилии. Глава семьи подозревается в растлении 13-летней дочери на протяжении семи лет.