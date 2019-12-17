Верховный суд Украины разрешил канонической УПЦ сохранить название

Верховный суд Украины оставил без изменений запрет на переименование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) по иску Министерства культуры страны.

Минкультуры хотело получить разрешение в одностороннем порядке переименовать УПЦ МП, поскольку ее название отсылает к Русской православной церкви (РПЦ).

Верховный суд отказал ведомству в этом, но это не окончательное решение — оно будет вынесено позже — а процессуальная приостановка его действий. Она будет действовать до тех пор, пока не завершится рассмотрение исков УПЦ МП к министерству. Церковь пытается оспорить проведенную ранее ведомством «религиоведческую экспертизу». Каким будет окончательное решение, пока неизвестно, рассказал протоиерей Николай Балашов.

«Речь в данном случае не идет об окончательном решении вопроса о принудительном переименовании Украинской православной церкви», — добавил священнослужитель.

Как сообщал 5-tv.ru, на Украине продолжаются околоцерковные войны. Ранее глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) добился прекращения деятельности церковных структур, возглавляемых его «лютым врагом» — другим раскольником Филаретом (Денисенко).