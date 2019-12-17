  1. Пятый канал
  4. Верховный суд Украины разрешил канонической УПЦ сохранить название

Верховный суд Украины разрешил канонической УПЦ сохранить название

, 11:28 | Игорь Рязов 40

Церковь получила возможность продолжать называться по-старому, пока не будет вынесено окончательное решение по делу.

Фото: ТАСС / Донат Сорокин

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ 43

Верховный суд Украины оставил без изменений запрет на переименование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) по иску Министерства культуры страны.

Минкультуры хотело получить разрешение в одностороннем порядке переименовать УПЦ МП, поскольку ее название отсылает к Русской православной церкви (РПЦ).

Верховный суд отказал ведомству в этом, но это не окончательное решение — оно будет вынесено позже — а процессуальная приостановка его действий. Она будет действовать до тех пор, пока не завершится рассмотрение исков УПЦ МП к министерству. Церковь пытается оспорить проведенную ранее ведомством «религиоведческую экспертизу». Каким будет окончательное решение, пока неизвестно, рассказал протоиерей Николай Балашов.

«Речь в данном случае не идет об окончательном решении вопроса о принудительном переименовании Украинской православной церкви», — добавил священнослужитель.

Как сообщал 5-tv.ru, на Украине продолжаются околоцерковные войны. Ранее глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) добился прекращения деятельности церковных структур, возглавляемых его «лютым врагом» — другим раскольником Филаретом (Денисенко).

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ 43
14 дек
Киевские раскольники «пожирают» друг друга: Епифаний запретил деятельность Филарета
20 июн
Реверс не только газа, но и томоса: Филарет передумал создавать отдельную церковь
19 мая
Раскол среди раскольников: Как проект Порошенко потерпел фиаско и что ждет Украину дальше
26 апр
«Утка без ног»: Зампостпреда РФ при ООН о Петре Порошенко
23 апр
Первый президент Украины посоветовал Владимиру Зеленскому изменить отношение к Крыму
22 апр
Эксперт: Зеленский может отменить переименование УПЦ
22 апр
Киевский суд приостановил процедуру переименования канонической УПЦ
6 апр
Киевский суд признал незаконным требование о переименовании УПЦ
29 мар
«Идите в АТО!» — Порошенко «послал» спросившего про повышение налогов избирателя
26 февр
СБУ проводит обыск в охранной фирме, защищающей УПЦ

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов

Последние новости

12:08
Сергей Лазарев ответил на вопрос о суррогатной матери своих наследников
12:04
Потери года: Знаменитости, умершие в 2019 году
12:03
ТОП-3 самых востребованных лекарств на новогодних праздниках
11:42
«Прекрасные леди»: Лобода показала сказочное фото с дочерью у наряженной елки
11:38
СК завел дела о незаконном обороте оружия после изъятия арсенала в коттедже в Ленобласти
11:28
Верховный суд Украины разрешил канонической УПЦ сохранить название

Сейчас читают

«Ангелочек»: женственная Мельникова в топе и лиловом костюме сразила фанатов
Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов
Лариса Вербицкая призналась, что не покупает вещи в магазинах

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]