«Он немножко не от мира сего»: сосед о хозяине особняка с оружием в Химози

Собственник трехэтажного коттеджа в деревне Химози Ленинградской области, в котором обнаружили целый арсенал оружия, мог иметь проблемы с психикой. Об этом 5-tv.ru сообщил его сосед по квартире в Санкт-Петербурге.

«Знаете, честно говоря, хоть я и не психолог, но у меня сложилось такое впечатление, что он немножко (крутит рукой у виска — Прим. ред.) не от мира сего», — сказал сосед о хозяине особняка.

По его словам, это проявлялось в странном взгляде и поведении Демидова. Однажды мужчина видел его вместе с другом, который тоже показался ему необычным. Возможно, этим другом и был задержанный Андрей Бофт. Соседа также удивило, что Демидов продал квартиру, когда цены на недвижимость в Петербурге росли.

«Вот такой факт был, что они квартиру продали в тот момент, когда цены росли. Нормальные люди (как думают — Прим. ред.): цены растут, надо продавать, когда цены более или менее устаканятся. А они в этот момент продали и что-то купили», — рассказал сосед.

Мужчина уточнил, что не слишком близко общался с Демидовым. Тот продал квартиру еще в 2002 году.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в деревне Химози был задержан 46-летний Андрей Бофт. В трехэтажном коттедже, в котором он проживал вместе с женой и множеством детей, нашли целый арсенал. Кроме незаконного оборота оружия, его подозревают в изнасиловании дочери 2006 года рождения.

Бофта задержали; несовершеннолетних детей поместили в больницу. Они рассказали 5-tv.ru о своей жизни в особняке и характере отца. Позже выяснилось, что детей формально не существует — у них нет свидетельств о рождении.