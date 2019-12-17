Прихожане: Владелец арсенала в коттедже в Ленобласти посещал храм в образе Николая II

После обыска в частном доме под Гатчиной, стали известны жуткие подробности о жизни многодетной семьи. Отец не только хранил целый арсенал оружия: пистолеты, автоматы, взрывные устройства, но и издевался над собственными детьми. Не пускал на прогулки, под запретом была и школа. Его подозревают в насилии над дочерью. После того, как мужчину задержали, детей отправили в больницу. Шесть из них, по информации МИЦ «Известия», в инфекционном отделении. Шокирующие детали и эксклюзивные кадры в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Артура Ломидзе.

В доме под Гатчиной жили мама, папа и восемь детей. Шестерым из них нет 18-ти. Гостей тут никогда не было, иначе бы полиция приехала раньше. Оружие в доме даже не прятали.

Автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы, гранаты, наручники, бронежилеты — всю ночь оперативники выносят из дома целый арсенал. По их информации глава семейства на протяжении многих лет насиловал собственную дочь. Сейчас девочке всего 13.

Этот дом давно вызывает у местных пересуды. Хозяйство явно заброшенное. В идеальном состоянии содержится только крест. Полицейские уже сутки держат оцепление — огорожен не только дом, но и огромный близлежащий пустырь. Не исключено, что там зарыто еще множество сюрпризов, возможно — взрывоопасных.

По неподтвержденным данным — автоматы и пулеметы, это настоящее оружие, переделанное под стрельбу светошумовыми патронами. Боевой выстрел из него произвести невозможно. Но в доме нашелся самодельный пистолет, собранный из разных частей. Сейчас его исследуют криминалисты. А еще внутри организован тир. Кажется, 46-летний Андрей Бофт готовил своих детей, — а по нашим данным, приемный из них только один — к боевой операции. Кстати, полицейским он представился полковником спецслужб. Супруга на людях тоже вела себя странно и высокомерно.

«В деревне у нас они были как бы обособлено. Ну, можно сказать, люди несовременные. Потому что Светлана, она такая дама 19 века и всех детей вот так вот», — рассказывает соседка Наталья Пальцева.

Этого оказалось мало, чтобы органы опеки заинтересовались семьей. За кирпичными стенами дети жили в спартанских условиях: деревянные койки, антисанитария. Из развлечений — самодельная боксерская груша и шведская стенка. В школу никто из них не ходил. Отец устроил им свою школу выживания. Но рассказывать о ней никто не осмеливался. А тем, кто мог влезть в дела этой семьи, строго давали понять, что делать этого не стоит.

Семья вела столь скрытный образ жизни уже давно, видимо еще до появления первенца они начали скрывать подробности личной жизни. Как выяснилось после задержания, жена Андрея Бофта — его двоюродная сестра. Вслед за делом о семейном насилии появилось еще одно.

«В ходе осмотра места происшествия было изъято автоматическое огнестрельное оружие — это автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области Юлия Матолыгина.

В органах опеки уже заявили: семья к ним не обращалась, они ничего не знают. Но, кажется, лукавят. Ведь отлично осведомлены о том, что Бофт — это новая фамилия отца.

Детей после эвакуации из коттеджа строгого режима доставили в больницу. Удивительно, но их состояние сочли удовлетворительным. Подростки уже подтвердили врачам: отец не стеснялся воспитывать их кулаками. Сейчас детей обследуют врачи местной больницы, решается вопрос, где они будут жить. Судьба матери пока не известна, хотя вряд ли она не знала, что делает ее двоюродный брат с их детьми.

Мы получили комментарии официальных лиц. В частности, в администрации Гатчинского района рассказали, что дети семьи Бофт не имели свидетельств о рождении и других документов. То есть, формально для государства они не существуют. А роды, скорее всего, проходили дома, поэтому в официальных органах о них ничего не известно. А вот как ситуацию прокомментировала уполномоченная по правам ребенка по Ленинградской области Тамара Литвинова.

«Надо понимать, почему дети оказались без регистрации в городе Гатчине. Учились они, не учились? По информации разных СМИ, дети обучались в Санкт-Петербурге в школе. Насколько это верно, сегодня не могу сказать. Думаю, что в течение нескольких часов, дней этот вопрос станет ясен: и органам опеки и попечительства, и администрации Гатчинского района, и уполномоченному по правам ребенка, и Правительству Ленинградской области. Потому что такой ситуации у нас никогда не было на территории Ленинградской области», — сказала омбудсмен.

Тем временем, по информации РИА Новости, прихожане Собора Покрова пресвятой Богородицы в Гатчине рассказали, что хоть семья и не часто появлялась на службах, но Андрея Бофта они хорошо запомнили по костюму Николая II, в котором он около десяти лет назад любил приходить на службу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что был задержан владелец коттеджа с арсеналом оружия в Химози.