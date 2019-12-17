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Задержан владелец коттеджа с арсеналом оружия в Химози

, 15:36 | Игорь Рязов Видео 98

Источник рассказал, что следствие потребует ареста Андрея Бофта уже 18 декабря.

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Фото, видео: Yay, СК РФ

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 19

Правоохранители задержали собственника трехэтажного коттеджа в деревне Химози Ленинградской области, в котором нашли арсенал оружия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства также сказал, что следователи выйдут в суд с ходатайством об аресте отца многодетной семьи 18 декабря.

Подробнее о происшествии рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она сообщила, что в коттедже вместе с женой и шестью детьми проживал 46-летний Андрей Бофт.

Изначально следователи заподозрили его в изнасиловании собственной дочери. Во время обысков в его доме обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия — пистолеты, автоматы, гранаты.

Бофта задержали, против него возбудили уголовные дела. В рамках расследования также будут изучены условия проживания детей. Следствие также даст оценку работе органов опеки.

По информации 5-tv.ru, собственником коттеджа является Виктор Демидов. Сосед охарактеризовал его словами «не от мира сего». Однажды мужчина видел Демидова вместе с другом — вероятно, Андреем Бофтом.

Происшествие уже прокомментировала уполномоченная по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова. Она назвала случай «вопиющим».

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 19
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