Жену владельца арсенала в коттедже в Химози объявили в розыск три года назад

Жена многодетного отца из Химози, в доме которого нашли оружейный склад, три года назад была объявлена в розыск. В 2016 году о пропаже Светланы Лободюк сообщали родственники.

В сообществе поисковой группы «Журавль» в социальной сети три года назад размещалась публикация о поиске женщины. По словам автора, он разыскивал свою двоюродную сестру, паспортные данные которой полностью совпадают с данными супруги подозреваемого в педофилии владельца домашнего арсенала. Фигурант нынешнего уголовного дела — Андрей Бофт — ранее также носил фамилию Лободюк.

Искавший родственницу рассказывал, что после свадьбы супруг завлекал ее в религию, которой следовал сам, и запрещал выходить на связь со своей семьей, сообщают «Невские Новости».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что владелец коттеджа с арсеналом в Химози задержан.