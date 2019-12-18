Гатчинский районный суд арестовал Андрея Бовта на два месяца

Гатчинский районный суд арестовал 46-летнего Андрея Бовта. Под стражей житель деревни Химози в Ленинградской области, подозреваемый в незаконном обороте оружия и изнасиловании, будет находиться до 6 февраля.

Во время заседания суда, которое проходило 18 декабря, дочь Бовта и его супруга подтвердили насилие. Также стало известно, что оружие, найденное в коттедже является боевым. В трехэтажном доме было обнаружено шесть Автоматов Калашникова, три пулемета, пистолеты, гранаты и три тысячи патронов.

Изначально следователи заподозрили Андрея Бовта в изнасиловании собственной дочери. Проверка была инициирована после поступления информации в правоохранительные органы. Когда полицейские пришли в коттедж, хозяин начал вести себя неадекватно, и зачем-то представился полковником спецслужб. Находясь в суде Бовт отказался комментировать свою якобы причастность к спецслужбам, заявив, что эта информация секретная. Также он не стал отвечать на вопрос об оружии.

Андрея Бовта задержали 17 декабря, в отношении него возбудили уголовные дела. В рамках расследования также будут изучены условия проживания детей. Следствие также даст оценку работе органов опеки. Шестеро детей в возрасте от 7 до 17 лет были помещены в Гатчинскую районную больницу, ни у одного ребенка нет документов и регистрации, они не посещали местные учреждения образования.