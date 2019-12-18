Вооруженный лопатой друг Бовта напал на съемочную группу «Известий»

Вооруженный лопатой «друг семьи», арестованного по подозрению в изнасиловании собственной дочери, Андрея Бовта напал на съемочную группу «Известий» и корреспондента Дмитрия Акимова.

Мужчина, нецензурно выражаясь, заявил, что только сейчас многодетная семья начинает жить спокойно.

К слову, «друг семьи» в сопровождении еще двоих человек приехал помочь с «эвакуацией коз» из злополучного коттеджа.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, вызвавшая полицию мать Андрея Бовта не верит в обвинения в изнасиловании 13-летней внучки.