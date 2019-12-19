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Путин: «Если бы США хотели помочь Украине, денег бы дали»

, 14:03 | Сергей Зеленский Видео 74

Президент РФ высказался об отношениях Москвы, Вашингтона и Киева.

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Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 78 Украинский кризис 320

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал отношения Москвы, Вашингтона и Киева, а также попытку начать процедуру импичмента в отношении хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Глава государства, комментируя взаимодействие США и Украины, подчеркнул, что «если (США — прим.ред.) хотели помочь, денег бы лучше дали».

Российский лидер подчеркнул, что РФ заинтересована в развитии и сохранении хороших отношений с США, вне зависимости от того, кто возглавляет страну.

Вместе с тем, Москва будет зеркально отвечать на санкции Вашингтона.

«Безусловно, это будет сказываться на уровне наших межгосударственных отношений, безусловно, — сказал президент. — Мы знаем их подход, который заключается в том, что США будут с нами работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Но мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом, вот и все», — отметил он.

При этом глава государства заметил, что «ничего хорошего в этом нет, это абсолютно недружественные акты в отношении России».

Касательно импичмента Трампа, Путин сказал, что не уверен, что президентство его американского коллеги заканчивается, а происходящее является продолжением внутриполитической борьбы. Он отметил, что это является результатом поражения Демократической партии на предыдущих выборах.

Кроме того, Россия готова до конца года продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, если США об этом уведомят. Без этого документа не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений, подчеркнул Путин.

В начале декабря Владимир Путин уже призывал США продлить договор СНВ-3 без всяких условий.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 78
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