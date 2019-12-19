Трое сотрудников ФСО стали жертвами стрельбы в центре Москвы

Трое сотрудников Федеральной службы охраны, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы, произошедшей в центре Москвы. По информации 5-tv.ru, неизвестные открыли огонь из карабина Сайга — гражданской версии легендарного «Калашникова». Действия велись в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, 21, а после, предположительно, переместились на большую Лубянку, 12.

На данный момент на месте ЧП работают специализированные службы. Более подробная информация о происшествии уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после стрельбы в центре Москвы во всех зданиях объектов ФСБ объявлен план «Крепость», а в самом городе — план «Сирена».