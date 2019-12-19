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Трое сотрудников ФСО стали жертвами стрельбы в центре Москвы

, 19:02 | Карина Бернтгольц Срочная новость 236

Предположительно, злоумышленники стреляли из карабина «Сайга» — гражданской версии легендарного Калашникова.

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Фото, видео: Instagram @fishy_god, РИА Новости / Наталья Селиверстова

Трое сотрудников Федеральной службы охраны, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы, произошедшей в центре Москвы. По информации 5-tv.ru, неизвестные открыли огонь из карабина Сайга — гражданской версии легендарного «Калашникова». Действия велись в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, 21, а после, предположительно, переместились на большую Лубянку, 12.

На данный момент на месте ЧП работают специализированные службы. Более подробная информация о происшествии уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после стрельбы в центре Москвы во всех зданиях объектов ФСБ объявлен план «Крепость», а в самом городе — план «Сирена».

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