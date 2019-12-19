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Во всех зданиях ФСБ после стрельбы в центре Москвы объявлен план «Крепость»

, 18:54 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 2 102

По предварительным данным, в результате перестрелки в столице погибли три сотрудника ФСО.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Сергей Мамонтов, 5-tv.ru

После стрельбы, произошедшей в центре Москвы, во всех зданиях объектов Федеральной службы безопасности объявлен план «Крепость». В рамках его выполнения, все сооружения закрыты на вход и на выход. На место вызваны сотрудники специального отряда быстрого реагирования и дежурная группа центра спецназначения «Альфа».

Кроме того, ЧП привело к тому, что в столице объявили план «Сирена», означающий сбор личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников.

По предварительным данным, неизвестные открыли стрельбу в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, 21, а после переместились на большую Лубянку, 12. В результате, согласно информации 5-tv.ru, погибли трое сотрудников ФСО.

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