Во всех зданиях ФСБ после стрельбы в центре Москвы объявлен план «Крепость»

После стрельбы, произошедшей в центре Москвы, во всех зданиях объектов Федеральной службы безопасности объявлен план «Крепость». В рамках его выполнения, все сооружения закрыты на вход и на выход. На место вызваны сотрудники специального отряда быстрого реагирования и дежурная группа центра спецназначения «Альфа».

Кроме того, ЧП привело к тому, что в столице объявили план «Сирена», означающий сбор личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников.

По предварительным данным, неизвестные открыли стрельбу в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, 21, а после переместились на большую Лубянку, 12. В результате, согласно информации 5-tv.ru, погибли трое сотрудников ФСО.