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В Минздраве прокомментировали стрельбу в Москве на Лубянке

, 20:04 | Карина Бернтгольц Видео 34

В ведомстве сообщили, что два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения в результате ЧП.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © ALEXEY BYCHKOV, 5-tv.ru

В Министерстве здравоохранения России прокомментировали стрельбу, произошедшую в Москве на большой Лубянке, 12. Как пояснили в ведомстве, в результате ЧП два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Ранее также сообщалось о трех погибших сотрудниках Федеральной службы охраны. Однако эта информация не подтвердилась.

Благодаря оперативной и слаженной работе специализированных служб, жертв среди мирного населения удалось избежать. Злоумышленники, открывшие огонь, предположительно, из карабина Сайга, были задержаны и нейтрализованы. План «Сирена», который был введен в столице после происшествия, отменили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы.

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