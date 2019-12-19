В Минздраве прокомментировали стрельбу в Москве на Лубянке

В Министерстве здравоохранения России прокомментировали стрельбу, произошедшую в Москве на большой Лубянке, 12. Как пояснили в ведомстве, в результате ЧП два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Ранее также сообщалось о трех погибших сотрудниках Федеральной службы охраны. Однако эта информация не подтвердилась.

Благодаря оперативной и слаженной работе специализированных служб, жертв среди мирного населения удалось избежать. Злоумышленники, открывшие огонь, предположительно, из карабина Сайга, были задержаны и нейтрализованы. План «Сирена», который был введен в столице после происшествия, отменили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы.