Путин шуткой ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

Президент России Владимир Путин ответил шуткой на вопрос украинского журналиста о том, что позиция Москвы в отношении Киева была бы иной в случае появления на Кубани украинских танков, который гражданин Незалежной задал в ходе пресс-конференции.

«Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?» — ответил глава российского государства, подразумевая разработанные в СССР знаменитые боевые машины.

В ответ корреспондент заявил, что основным танком на Украине является Т-64, произведенный в Харькове.

«Ну, это тоже советская машина», — ответил Путин.

Т-34 — самый распространенный танк Второй мировой войны, вышедший в серийное производство в 1940 году. 72-й был принят на вооружение в 1973 году.

Ранее в США сравнили число танков, которыми располагают Россия и НАТО.