В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, на котором запечатлен момент ликвидации нападавшего на силовиков в центре Москвы. В результате стрельбы на Большой Лубянке погиб один сотрудник спецслужб. По данным Минздрава помощь оказывается пятерым пострадавшим, тем временем в ФСБ сообщают только о двух силовиках, получивших ранения. Они были госпитализированы. В свою очередь по информации 5-tv.ru, пострадавших четверо. По силового данным ведомства, нападавший был один. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
5-tv.ru публикует видео ликвидации нападавшего на силовиков в центре Москвы
Сегодня, 20:23 | Алиса Маркова Происшествия Эксклюзивное видео 3 242
В результате стрельбы погиб один сотрудник спецслужб. По данным Минздрава помощь оказывается пятерым пострадавшим.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин, 5-tv.ru
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