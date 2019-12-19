5-tv.ru публикует видео ликвидации нападавшего на силовиков в центре Москвы

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, на котором запечатлен момент ликвидации нападавшего на силовиков в центре Москвы. В результате стрельбы на Большой Лубянке погиб один сотрудник спецслужб. По данным Минздрава помощь оказывается пятерым пострадавшим, тем временем в ФСБ сообщают только о двух силовиках, получивших ранения. Они были госпитализированы. В свою очередь по информации 5-tv.ru, пострадавших четверо. По силового данным ведомства, нападавший был один. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.