Робот-сапер обследует возможный автомобиль напавшего на здание ФСБ в Москве

Робот-сапер обследует автомобиль, на котором возможно напавший на здание ФСБ РФ преступник прибыл в центр Москвы. Фото оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

5-tv.ru

В это же время саперы со спецоборудованием обследуют его тело на предмет взрывчатых устройств. Предварительно, он мог заминировать себя перед смертью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что преступник вел прицельный огонь по окнам здания ведомства, а после этого засел за колонной недалеко от парковки и отстреливался, пока не был ликвидирован спецслужбами.

Момент ранения одного из силовиков во время стрельбы в Москве попал на видео. Кадры были сделаны во время спецоперации. По последним данным, погиб один сотрудник спецслужб, также ранения получили пять человек.