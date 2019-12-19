Момент ранения силовика во время стрельбы в Москве попал на видео

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на который запечатлен момент стрельбы в центре Москвы. На записи видно, как мужчина получает ранение и падает на землю. По предварительным данным, неизвестные открыли огонь в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, 21, а после переместился на большую Лубянку, 12.

По информации 5-tv.ru, в результате перестрелки от полученных ранений скончались три сотрудника Федеральной службы охраны. Вероятнее всего, злоумышленники стреляли из карабина «Сайга» — гражданской версии легендарного Калашникова. Позже поступили данные о том, что нападавший был нейтрализован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы. Стоит отметить, что благодаря оперативным действиям силовиков и работе сотрудников спецслужб жертв среди гражданских нет. После стрельбы в столице был экстренно объявлен план «Сирена». Место ЧП быстро кружили, на большой Лубянке перекрыли движение транспорта. По словам очевидцев, правоохранители заботились о безопасности прохожих и просили их подальше отойти от территории, где проводилась спецоперация.

Спустя некоторое время от ЦОС ФСБ поступило сообщение о том, что все преступники были нейтрализованы. План «Сирена» отменен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что злоумышленники, открывшие стрельбу в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, после этого выбежали на улицу и заблокировались в соседнем доме.