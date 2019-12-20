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Международная реакция на 15-ю пресс-конференцию Владимира Путина

, 7:10 | Светлана Шевченко Блог 130

Прошедшей встрече главы государства с журналистами посвящены первые полосы сегодняшних иностранных газет.

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Дружинин

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 103

За пресс-конференцией Владимира Путина пристально следили во всем мире. Ей посвящены первые полосы сегодняшних иностранных газет.

Основное внимание, естественно, уделили отношениям с Западом, ситуации на Украине. В частности, об урегулировании ситуации на Донбассе пишут BBC. И, что удивительно, британские журналисты согласились с позицией Путина по Минским договоренностям: альтернативы им сейчас нет, поэтому менять их нельзя.

Отличились американские CNN: в заголовке говорится, что Путин избегал сложных вопросов, а в самом тексте статьи написано совсем об обратном.

«На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин избегал сложных вопросов», — так гласит заголовок.

«Владимир Путин не уклонялся от сложных тем. Например, российский лидер охотно отвечал на вопросы о напряженных отношениях его страны с другими государствами», — в то же время признается автор материала.

Не могли обойти американские издания дело об импичменте Дональда Трампа. Так получилось, что в Палате представителей проголосовали за несколько часов до начала пресс-конференции Владимира Путина. И он призвал не спешить с выводами и не драматизировать ситуацию. В отставку американского коллеги президент России не верит: повод, по словам Путина, надуманный.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 103
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