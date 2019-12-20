«Тихий, доброжелательный»: соседка об устроившем стрельбу на Лубянке у здания ФСБ

Соседка раскрыла подробности личной жизни Евгения Манюрова — мужчины, который устроил накануне стрельбу у здания ФСБ РФ на Лубянке. В результате трагедии нападавший был ликвидирован. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.

По словам соседки, мужчина проживал в квартире вместе с мамой. Примерно в мае этого года из жизни ушла 86-летняя бабушка Манюрова. Также сообщается о девушке из Москвы, с которой он встречался.

«У него девушка была в Москве. Мама на пенсии. Я с ней работала одно время. Хорошая семья. Бабушка у них умерла, лежачая. Я слышу, как они общаются: „Привет, мамуль“», — сказала жительница дома.

Соседка мужчины, который устроил стрельбу у здания ФСБ на Кузнецком мосту, утверждает — он был порядочным человеком.

«Спокойный, тихий, доброжелательный. Хороший парень. Приветливый. Я в шоке. В интернете узнала. Обыск был, я не открыла. На прошлой неделе видела, он с рюкзачком, говорит, с друзьями встречался. Сам не водил. Обычный. Он с работы и на работу, всегда дома был, домашний. Единственное, думаю, чего не женится — лет-то сколько уже. Мне кажется, она не приезжала даже сюда в гости», — поделилась соседка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силовики проводят обыск в квартире стрелявшего у ФСБ на Лубянке.