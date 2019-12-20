Видео: силовики проводят обыск в квартире стрелявшего у ФСБ на Лубянке

Представители правоохранительных органов проводят обыск в квартире у жителя Подольска Евгения Манюрова, который ранее устроил стрельбу у здания ФСБ РФ в Москве на Лубянке.

По предварительной информации, мужчина увлекался стрельбой, посещал тир, где тренировался с охотничьим карабином. А некоторое время назад даже занял призовое место на соревнованиях.

Стрельба у здания ФСБ в Москве: хронология событий

Есть информация что около полутора лет Манюров пытался продать в сети через тематические форумы ладкоствольное ружье Бекас РП16-1, за которое хотел выручить около восьми тысяч рублей.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате перестрелки у здания ФСБ на Кузнецком мосту нападавший был ликвидирован. Один представитель ведомства погиб на месте, еще четверо госпитализированы. Один гражданский получил легкое ранение.

Благодаря оперативной и слаженной работе специализированных служб, жертв и множественных пострадавших среди мирного населения удалось избежать.