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Видео: силовики проводят обыск в квартире стрелявшего у ФСБ на Лубянке

, 3:49 | Светлана Шевченко Эксклюзивное видео 553

Как сообщалось ранее, Евгений Манюров уроженец Московской области и проживал в городе Подольск.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Процюк, 5-tv.ru

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 26

Представители правоохранительных органов проводят обыск в квартире у жителя Подольска Евгения Манюрова, который ранее устроил стрельбу у здания ФСБ РФ в Москве на Лубянке.

По предварительной информации, мужчина увлекался стрельбой, посещал тир, где тренировался с охотничьим карабином. А некоторое время назад даже занял призовое место на соревнованиях.

Стрельба у здания ФСБ в Москве: хронология событий

Есть информация что около полутора лет Манюров пытался продать в сети через тематические форумы ладкоствольное ружье Бекас РП16-1, за которое хотел выручить около восьми тысяч рублей.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате перестрелки у здания ФСБ на Кузнецком мосту нападавший был ликвидирован. Один представитель ведомства погиб на месте, еще четверо госпитализированы. Один гражданский получил легкое ранение.

Благодаря оперативной и слаженной работе специализированных служб, жертв и множественных пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

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Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 26
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