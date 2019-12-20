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«Он никогда не стремился к нам»: отец устроившего стрельбу у здания ФСБ о сыне

, 9:47 | Светлана Шевченко Эксклюзивное интервью 20

По словам мужчины, Евгений не поддерживал отношения с семьей со стороны отца.

Фото: ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 28

Отец 39-летнего жителя Подмосковья Евгения Манюрова, который накануне устроил стрельбу у здания ФСБ РФ на Лубянке, шокирован известиями о действиях сына.

Фатих Манюров рассказал в интервью 5-tv.ru, что бывшая жена позвонила ему около одиннадцати часов вечера. Женщина забеспокоилась, что сын не пришел после работы домой.

«Очень негативно воспринял», — говорит мужчина. — «Лучше бы он себе пулю в лоб, чем в кого-то стрелять, вот, честно. Пить не пил, курить не курил».

Отец отмечает, что Евгений не поддерживал особо отношения. Общались в основном только по праздникам. Фатих подтвердил, что сын увлекался стрельбой и мечтал стать мастером спорта.

Что касается личной жизни, то недавно Евгений, по словам отца, расстался со своей девушкой.

«Я не знаю, как Светка говорила, с кем-то он встречался, потом разошлись. Я ему: Женя не хочешь жениться? Тебе под сорок лет. Он: не хочу», — говорит мужчина.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате перестрелки у здания ФСБ на Кузнецком мосту нападавший был ликвидирован. Один представитель ведомства погиб на месте, еще четверо госпитализированы. Один гражданский получил легкое ранение.

Благодаря оперативной и слаженной работе специализированных служб, жертв и множественных пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

Тема:
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