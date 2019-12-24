РR-агент Бузовой прокомментировал долг певицы за коммуналку

В сети появилась информация о том, что в отношении Ольги Бузовой возбуждено исполнительное производство за долги по коммунальным услугам в квартире в Санкт-Петербурге. На сайте судебных приставов размещены данные, из которых следует, что поп-дива задолжала за коммуналку порядка десяти тысяч рублей.

На сайте «Мировые судьи Санкт-Петербурга» также появилась информация о гражданском деле, в котором Ольга Бузова проходит в качестве должника. Суть спора обозначена в опубликованном документе, как «о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию».

Ситуацию прокомментировал РR-агент Ольги Бузовой Антон. По его словам, певица владеет недвижимостью только в столице. Мол, ни о каких квартирах в Санкт-Петербурге представитель звезды не знает. Он категорически опроверг информацию о долге.

«Нет, это неправда. Невозможно такое. Когда суд, приходит извещение какое-то, да? У нас ничего нет. Я не владею информацией, что у нее есть квартира. Я знаю, что у нее есть в Москве», — сказал РR-агент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова удивила Манукяна женской «суперспособностью».