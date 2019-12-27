«Бог дал мне способность любить людей»: вместе с Галиной Волчек ушла эпоха

Народная артистка СССР, художественный руководитель легендарного «Современника» скончалась в возрасте 86 лет в одной из столичных больниц. Режиссер, актриса посвятила родному театру более 45 лет. В документальном фильме «Театр ее жизни» Волчек рассказала о своем «творческом и сакральном жертвоприношении».

«Моя судьба другая. Я не могла соединить театр в той степени, в которой он в меня вошел, и личную жизнь. Это невозможно. Меня театр в мясорубке перемолол», — отмечала она.

Худрук «Современника» также рассказывала, что «уже давно научилась жить по формуле, что могло быть хуже», а потому у нее сохранилось позитивное отношение и к прошлому, и к настоящему.

«Мне Бог дал радость заниматься тем, о чем я мечтала. Я родилась в этом театре и живу в нем всю жизнь. Бог дал мне способность любить людей», — говорила режиссер.

Помимо работы в «Современнике» вместе с актером Олегом Басилашвили Волчек сыграла в культовом советском фильме Георгия Данелии «Осенний марафон» 1979 года.

В театре Волчек на счету более двадцати разноплановых ролей в таких спектаклях как «Вечно живые», «Пять вечеров», «Голый король», «Старшая сестра», «С любимыми не расставайтесь», «Кто боится Вирджинии Вульф» и других.

Галина Волчек за вклад в культуру была награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, премией президента РФ. Режиссер — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат профессиональных премий, в том числе имени Товстоногова, «Золотая маска», «Звезда театрала».

Галина Волчек была экстренно госпитализирована 24 декабря 2019 года в тяжелом состоянии. Как передавал 5-tv.ru, прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря в Московском государственном театре «Современник», бессменным художественным руководителем которого она была с 1989 года.