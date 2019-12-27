Поклонники Галины Волчек несут цветы к театру «Современник» в память об артистке

К московскому «Современнику» люди несут цветы и свечи в память о народной артистке и худруке театра Галины Волчек. Она умерла на 87 году жизни в больнице, куда несколько дней назад была доставлена с воспалением легких.

Поклонники не сдерживают слез, долго стоят у театра. Слова сочувствия близким и коллегам артистки летят со всей страны. Соболезнования родным Галины Борисовны выразил Президент Владимир Путин.

Блестящая актриса, выдающийся режиссер, передать многогранность таланта и личности Волчек в двух словах невозможно.

Уже известно — прощание состоится 29 декабря. Георгий Гривенный рассказал о маме «Современника».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Басилашвили и Басков выразили соболезнования в связи со смертью Волчек.