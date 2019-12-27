Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Россия и Украина достигли договоренности об отказе от взаимных претензий по газу, сообщает «Экономика сегодня».

Глава Минэнерго отметил, что с 1 января 2020 года взаимные претензии Москвы и Киева будут аннулированы. Кроме того, будут сняты аресты на имущество, которые были наложены в счет принятых решений по судебным искам.

Отмечается, что отказ от исковых требований, по которым не вынесены окончательные решения, стал неотъемлемой частью протокола о сотрудничестве по газовому вопросу, подписанному обеими странами 20 декабря 2019 года.

Согласно тексту документа, для осуществления транзита газа через территорию Незалежной «Газпром» подпишет соглашение с «Оператором ГТС Украины» и договор с «Нафтогазом» о бронировании мощностей для дальнейшей транспортировки голубого топлива.

Правительство Украины заключит с российской энергетической компанией мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий на 7,4 миллиарда долларов. В свою очередь, Киеву по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» выплатит 2,9 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину.