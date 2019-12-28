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Пушков: От надежд на потепление отношений с США не осталось камня на камне

, 11:57 | Светлана Александрова 40

По мнению сенатора, американские санкции против «Северного потока — 2» показали истинную цену обещаний Дональда Трампа наладить отношения с Москвой.

Фото: Twitter @Alexey_Pushkov

Тема:
Северный поток — 2 191

Американские санкции против строящегося газопровода «Северный поток — 2» не оставили камня на камне от иллюзий по поводу обещаний Дональда Трампа наладить отношения с Россией. А в 2020 году, когда в США будут проходить президентские выборы, ждать положительных изменений вообще не стоит. Так член Совета Федерации Алексей Пушков оценил перспективы российско-американских отношений на предстоящий год.

«Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против „Северного потока — 2“ не оставили от них камня на камне. А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отношениях с Россией тем более невозможны», — написал сенатор в своем Twitter.

Twitter @Alexey_Pushkov

Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу на прошлой неделе. После этого работу по строительству газопровода остановила швейцарская компания Allseas. При этом в Госдепе США заявили, что компании, участвующие в строительстве «Северного потока — 2» не попадут под санкции, если остановят работы до 20 января 2020 года, напоминает «Экономика сегодня».

Как сообщал 5-tv.ru, министр энергетики России Александр Новак заявил, что, несмотря на проблемы, «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года. По его словам, он может быть достроен с помощью трубоукладчика «Академик Черский». Однако в настоящее время принадлежащее «Газпрому судно» находится на Дальнем Востоке.

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