Изменено время прощания с худруком «Современника» Галиной Волчек

В Московском государственном театре «Современник» изменили время прощания с народной артисткой СССР Галиной Волчек. Как сообщается на официальном сайте учреждения, проводить в последний путь звезду советского кинематографа можно будет 29 декабря с девяти утра до 12.30.

Похороны Волчек на Новодевичьем кладбище начнутся в 14.00. Отмечается, что с семи часов утра до этого времени Чистопрудный бульвар со стороны театра будет закрыт для движения автотранспорта.

В связи со смертью художественного руководителя «Современника» театр частично изменил свой репертуар. Так, 30 декабря был отменен спектакль «С наступающим».

Галина Волчек скончался на 87-м году жизни в московской клинике. Накануне она была госпитализирована из-за проблем с легкими. Медики диагностировали у нее двустороннюю пневмонию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Гармаш со сцены «Современника» объявил о смерти Галины Волчек.