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  4. Бузова улетела на каникулы в Куршевель с Давидом Манукяном — видео

Бузова улетела на каникулы в Куршевель с Давидом Манукяном — видео

, 20:29 | Светлана Александрова Видео 17

Видео с отдыха блогер и телеведущая «Дома-2» опубликовали в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 725

Ольга Бузова и Давид Манукян отправились встречать Новый год в Куршевель. Оба опубликовали в своем Instagram видео, на котором обозревают заснеженные окрестности с террасы, облачившись в белые махровые халаты, а потом пьют шампанское в горячем бассейне под открытым небом.

По данным StarHit, это будет первый совместный отдых влюбленных, которые раньше предпочитали держать свой роман в секрете. При этом время с любимым обернется для Бузовой потерей пары десятков миллионов рублей, поскольку ради поездки певица отказалась в этом году от новогодних корпоративов. А между тем одно 40-минутное выступление звезды стоит от двух с половиной до четырех миллионов.

Instagram @buzova86

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на днях Ольга Бузова подтвердила слухи, что с популярным блогером Давидом Манукяном ее связывают не только работа и дружба — уже некоторое время они живут вместе.

«Я решила пропустить „План В“ и „План Г“ и перешла сразу к „Плану Д“. Его зовут Давид. Мы живем вместе», — заявила ведущая «Дома-2» в эфире проекта «План Б», где ей выбирали жениха.

Ходили слухи, что влюбленные отправятся встречать Новый год на Бали. Впрочем, как пишет тот же StarHit, многие не верят, что между знаменитостями все серьезно, и полагают, что это очередная коллаборация с целью заполучить больше подписчиков.

Тема:
Ольга Бузова 725
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