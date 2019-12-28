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«Перешла сразу к „Плану Д“»: Бузова подтвердила, что встречается с Манукяном

, 21:46 | Марина Неруцких 9

Теледива призналась об отношениях с блогером Тимуру Батрутдинову в эфире одного из выпусков проекта «План Б».

Фото: YouTube / Ольга Бузова

Тема:
Ольга Бузова 723

Певица и телеведущая Олга Бузова подтвердила многочисленные слухи о близких отношениях с блогером Давидом Манукяном. В эфире одной из передач проекта «План Б» знаменитость призналась своему соведущему Тимуру Батрутдинову, что живет вместе с блогером, пишет Starhit.

«Я решила пропустить „План В“ и „План Г“ и перешла сразу к „Плану Д“. Его зовут Давид. Мы живем вместе», — ответила телеведущая на вопрос резидента Comedy Club о новых отношениях.

В ходе разговора с Батрутдиновым Бузова также призналась — ей лестно осознавать, что близкого друга она нашла не благодаря шоу, а за пределами съемочной площадки проекта.

«Это чувство пришло, и ты больше ничего не можешь сделать. Мне так нравится оно, это такое святое, то, что я храню и оберегаю», — говорит Ольга и добавляет, что прекрасно понимает значение фразы «счастье любит тишину».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появилось доказательство романа Бузовой и Манукяна.

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